Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, в который заложено 300 миллионов долларов на поддержку вооружённых сил Украины. Принятый документ направили на утверждение президенту США Джо Байдену.

Расходы на военные нужды США в 2022 году власти оценили в 770 миллиардов долларов. Это на пять процентов больше, чем бюджет прошлого года. Четыре миллиарда долларов из бюджета хотят направить на поддержку Европейской оборонной инициативы и 150 миллионов – на оборону стран Балтии.

В военном бюджете на следующий год не предусмотрены санкции в отношении российско-германского газопровода "Северный поток – 2". Проект газопровода, как полагают американские власти, ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и призван нанести вред Украине – сейчас транзит газа проходит через ее территорию. Администрация Байдена, однако, выступала против законодательного закрепления возможных санкций, заявляя, что это может осложнить отношения с Германией.

Группа сенаторов-республиканцев представила 15 декабря законопроект о введении этих санкций в случае широкомасштабного вторжения России в Украину и о существенном увеличении помощи Киеву в сфере безопасности. Законопроект предусматривает финансирование закупки вооружений, обучения и реформ в оборонной сфере в Украине. В общей сложности сенаторы предлагают выделить на это ещё 450 миллионов долларов.

Сенат США в ходе принятия оборонного бюджета также одобрил поправку, предполагающую борьбу со злоупотреблением механизмами Интерпола по политическим мотивам. Авторы поправки, сенаторы Роджер Уикер и Бен Кардин, указывают, что некоторые страны – участницы Интерпола направляли запросы в ведомство, чтобы преследовать политических оппонентов, правозащитников и журналистов. В числе самых злостных нарушителей сенаторы называют Россию, Китай и Турцию.

По словам сенаторов, злоупотребления механизмами Интерпола привели к тому, что "неисчислимое количество ни в чем не повинных людей" объявляли в международный розыск и вручали странам Интерпола "Красное уведомление".

Это документ с запросом на арест лиц, которые находятся в международном розыске, который обязывает страны-участницы выдавать арестованных стране, подавшей уведомление. Авторы поправки предлагают отменить выдачу арестованных на территории США только на основе "красного уведомления".

В 2021 году США выделили на поддержку Украины 250 миллионов долларов. Годом ранее – 200 миллионов.

Газопровод "Северный поток – 2" уже достроили, но еще не сертифицировали. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок 12 декабря объяснила это тем, что проект "Северного потока – 2" не отвечает европейским правовым нормам, поэтому пока не может быть запущен. После её заявления цена газа в Европе превысила 1400 долларов за тысячу кубометров впервые с начала октября.

Против строительства газопровода выступают США, Украина и ряд стран Евросоюза. За проект и против введения санкций высказался в том числе новый канцлер Австрии Карл Нехаммер.