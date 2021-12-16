Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Конгресс США одобрил военный бюджет. В нём заложена помощь для Украины

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, в который заложено 300 миллионов долларов на поддержку вооружённых сил Украины. Принятый документ направили на утверждение президенту США Джо Байдену.

Расходы на военные нужды США в 2022 году власти оценили в 770 миллиардов долларов. Это на пять процентов больше, чем бюджет прошлого года. Четыре миллиарда долларов из бюджета хотят направить на поддержку Европейской оборонной инициативы и 150 миллионов – на оборону стран Балтии.

В военном бюджете на следующий год не предусмотрены санкции в отношении российско-германского газопровода "Северный поток – 2". Проект газопровода, как полагают американские власти, ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и призван нанести вред Украине – сейчас транзит газа проходит через ее территорию. Администрация Байдена, однако, выступала против законодательного закрепления возможных санкций, заявляя, что это может осложнить отношения с Германией.

Группа сенаторов-республиканцев представила 15 декабря законопроект о введении этих санкций в случае широкомасштабного вторжения России в Украину и о существенном увеличении помощи Киеву в сфере безопасности. Законопроект предусматривает финансирование закупки вооружений, обучения и реформ в оборонной сфере в Украине. В общей сложности сенаторы предлагают выделить на это ещё 450 миллионов долларов.

Сенат США в ходе принятия оборонного бюджета также одобрил поправку, предполагающую борьбу со злоупотреблением механизмами Интерпола по политическим мотивам. Авторы поправки, сенаторы Роджер Уикер и Бен Кардин, указывают, что некоторые страны – участницы Интерпола направляли запросы в ведомство, чтобы преследовать политических оппонентов, правозащитников и журналистов. В числе самых злостных нарушителей сенаторы называют Россию, Китай и Турцию.

Время Свободы:"Это не технология, а оружие". Кто и кому продавал шпионскую программу Pegasus?
Embed
Время Свободы:"Это не технология, а оружие". Кто и кому продавал шпионскую программу Pegasus?
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

По словам сенаторов, злоупотребления механизмами Интерпола привели к тому, что "неисчислимое количество ни в чем не повинных людей" объявляли в международный розыск и вручали странам Интерпола "Красное уведомление".

Это документ с запросом на арест лиц, которые находятся в международном розыске, который обязывает страны-участницы выдавать арестованных стране, подавшей уведомление. Авторы поправки предлагают отменить выдачу арестованных на территории США только на основе "красного уведомления".

  • В 2021 году США выделили на поддержку Украины 250 миллионов долларов. Годом ранее – 200 миллионов.
  • Газопровод "Северный поток – 2" уже достроили, но еще не сертифицировали. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок 12 декабря объяснила это тем, что проект "Северного потока – 2" не отвечает европейским правовым нормам, поэтому пока не может быть запущен. После её заявления цена газа в Европе превысила 1400 долларов за тысячу кубометров впервые с начала октября.
  • Против строительства газопровода выступают США, Украина и ряд стран Евросоюза. За проект и против введения санкций высказался в том числе новый канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG