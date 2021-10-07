Новый год Владимира Путина

Первым Владимиру Путину преподнес подарочек банкир Сергей Пугачев. Такой весомый подарочек, на 5 часов видеозаписи. На пару с Дмитрием Гордоном сделал, автором интервью. Рад ли такому подарку Владимир Путин? И еще нескольким другим, которые к его личному празднику преподносили в том числе киллеры. С кем он сегодня? Кто ему, образно говоря, целует пальцы в день рождения? Это те же, про которых вспоминал Пугачев, или добавились новые? В эфире аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников и корреспондент отдела расследований «Собеседника» Илья Давлятчин.

Ведет программу «Лицом к событию» Елена Рыковцева