Норвежский Нобелевский комитет объявил лауреата Нобелевской премии мира в 2025 году. Награду получит венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо. Церемония вручения запланирована в Осло на 10 декабря.

57-летняя оппозиционерка отмечена за "неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии".

Мачадо — бывший депутат венесуэльского парламента. Она была одной из ключевых фигур массовых протестов в стране в 2014 году. В августе 2024 года её не допустили до президентских выборов. В январе её похищали перед инаугураций переизбранного Николаса Мадуро.

В этом году жюри получило "беспрецедентно большое" число номинаций, рассказал в интервью The Telegraph председатель комитета Йорген Ватне Фрюднес. Вероятной причиной стали миротворческие амбиции президента США Дональда Трампа. Ряд СМИ сообщил, что политик мечтает получить награду.

Он регулярно заявляет, что сумел остановить несколько войн. Его номинировали или публично поддержали его номинацию лидеры Израиля, Пакистана, Камбоджи, Азербайджана, Армении, Руанды и Габона, а также семьи израильских заложников.

Ряд экспертов, однако, отметил, что его награждению может помешать имидж президента, а его миротворческие инициативы проводились в основном после 31 января — крайнего срока подачи заявок на этот год.