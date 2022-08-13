Ночь перед рассветом. Вера Васильева – о новом деле Кара-Мурзы

Оппозиционному политику и журналисту Владимиру Кара-Мурзе предъявлено новое обвинение по ст. 284.1 УК РФ – об осуществлении деятельности нежелательной организации. Имеется в виду проведение круглого стола в московском Сахаровском центре 27 декабря 2021 года. Мероприятие прошло накануне Дня памяти жертв политических репрессий в СССР и было посвящено поддержке современных российских политзаключенных. Якобы Кара-Мурза организовал это мероприятие на деньги Free Russia Foundation – организации, признанной Россией "нежелательной".

Действительно, в течение нескольких последних лет Кара-Мурза и правозащитник Сергей Давидис организовывали этот круглый стол, куда приглашали в качестве выступающих правозащитников, адвокатов, журналистов, родственников политзэков – всех тех, кто ориентируется в этой теме, кому есть что сказать о текущем состоянии дел. Это мероприятие неизменно пользуется вниманием. Я горжусь тем, что на этих очень важных, с моей точки зрения, круглых столах выступала и сама, рассказывала о трагическом положении бывшего сотрудника компании ЮКОС Алексея Пичугина, уже почти двадцать лет несправедливо, как постановил Европейский суд по правам человека, находящегося в заключении. Европейский суд по правам человека дважды принимал решения о необходимости пересмотра дела Пичугина, в 2013 и 2017 годах, но эти решения не выполнены Россией до сих пор. Круглые столы в Сахаровском центре всегда были мероприятиями российского гражданского общества, неравнодушных к происходящим в стране нарушениям прав человека людей, а не какого-либо иностранного "желательного" или "нежелательного" фонда.

Кстати, о важности деятельности по привлечению внимания к проблеме политзаключенных Кара-Мурза не раз писал в своих письмах из СИЗО: "Убежден, что главная защита и помощь для политзаключенных – это международная огласка". Поэтому он искреннее обрадовался, когда 21 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с чёткой формулировкой своей позиции по этому вопросу. Работа по доведению до международной общественности сведений о ситуации с политзаключёнными в России, как отмечал в письмах Владимир, велась около двух лет. А теперь он "сам оказался в числе объектов резолюции".

Очевидно, что с началом "специальной военной операции" – как нас обязывают называть происходящее в Украине – проблема политических заключенных в России только обострилась, их списки пополняются чуть ли не каждый день. У всех на слуху чудовищный приговор депутату Красносельского района Москвы Алексею Горинову, арест политика Ильи Яшина, продление пребывания под стражей, несмотря на опасное заболевание, петербургской художницы Александры Скочиленко и множество других подобных уголовных преследований – по-моему, все эти люди пострадали только за то, что назвали вещи своими именами. Напомню, что первое обвинение Кара-Мурзе – тоже в распространении "фейков" о российской армии на фоне "спецоперации". Поводом послужило его выступление в палате представителей штата Аризона в США, в котором Кара-Мурза дал жёсткую оценку происходящему на территории Украины.

Если вы волей случая окажетесь на скамье подсудимых, то у вас почти нет шанса добиться победы в суде

То, что безвинные люди оказываются за решеткой, – наша общая забота, а проблема не только оппозиционных политиков, таких как Алексей Навальный или Владимир Кара-Мурза, общественных активистов или неравнодушных граждан, выходящих на одиночные пикеты против "спецоперации", за свободу политзаключенных или с другими протестными лозунгами. Исчерпывающее, по-моему, подтверждение этого тезиса – катастрофическое состояние отечественной судебной системы, меньше 0,1 процента оправдательных приговоров судов. Это значит: неважно, занимались ли вы политикой или, может, случайно перешли кому-то дорогу. Если вы волей случая окажетесь на скамье подсудимых, то у вас почти нет шанса добиться победы в суде.

Можно всецело солидаризироваться со словами Владимира Кара-Мурзы из-за решетки и выразить надежду на то, что его предсказание сбудется: "Моя цель – чтобы эта работа [по поддержке политзэков] стала ненужной, чтобы в России больше не было политзаключенных. Я уверен, что этот день настанет – и, думаю, скорее, чем кажется сегодня. Ночь темнее всего перед рассветом".

Вера Васильева – журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал"



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