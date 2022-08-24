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Газохранилища Германии заполнены более чем на 80 процентов

Германское агентство энергетических сетей (Bundesnetzagentur) заявило, что на 24 августа газохранилища Германии заполнены природным газом чуть более чем на 80%. Такой уровень был целью властей страны к 1 сентября. В идеале энергетические компании хотели бы к 1 октября довести заполняемость хранилищ до 85%, а к 1 ноября – до 95%. Однако и имеющихся резервов, по оценке агентства, уже хватит на предстоящую зиму даже в случае прекращения поставок топлива из России. Тем не менее, агентство предупреждает потребителей о будущем росте цен на газ в связи с ограничением поставок и призывает экономить его.

Национальное статистическое агентство Великобритании сегодня же сообщило, что уже в июне 2022 года страна практически полностью прекратила импорт энергоносителей из России – впервые с момента начала ведения статистики в 1997 году. В 2021 году Великобритания импортировала из России 4,9% всего потребляемого в ней газа и 11% всей потребляемой нефти. Российский газ страна заместила поставками из других газодобывающих стран.

Экспорт товаров и сырья из Великобритании в Россию начиная с февраля 2022 года, когда началось российское вторжение в Украину, снизился на 70%, из них экспорт техники и транспортного оборудования – на 91,3%. Фактически Великобритания продолжает экспортировать в Россию только медицинскую продукцию и фармацевтическое сырье, которые не подпадают под экономические санкции.

После начала военного вторжения России в Украину и Великобритания, и страны Евросоюза наложили на Россию жёсткие экономические санкции, которые запрещают или ограничивают импорт российских энергоносителей. В перспективе страны ЕС намерены перейти на энергоносители из других источников; в данный момент обсуждаются проблемы логистики. В июне Евросоюз впервые в своей истории импортировал больше сжиженного газа из США, чем трубопроводного газа из России. Однако, учитывая масштабы импорта газа из России в предыдущие годы, Европа может столкнуться с газовым кризисом из-за резкого подорожания энергоносителей предстоящей зимой. По данным агентства Reuters, в среднем в ЕС газохранилища сейчас заполнены примерно на 77 процентов.

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