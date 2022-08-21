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Украина

Новая база ПВО под Евпаторией попала на фото курортников

Батарея систем ПВО С-400 в районе озера Конрад в аннексированном Крыму

Отдыхающие в Крыму сфотографировали системы противовоздушной обороны С-400 под Евпаторией и опубликовали фотографии в социальных сетях.

Это произошло в районе озера Тереклы (Солёное) недалеко от села Молочное. О работе ПВО в этом районе сообщалось в пятницу и в субботу. В воскресенье вечером назначенный Россией губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев также написал в телеграме, что российские системы ПВО "отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку (военный аэродром, – РС) со стороны Евпатории". В субботу беспилотником была атакована штаб-квартира черноморского флота России.

Независимый OSINT-исследователь Бенджамин Питтет обратил внимание на фотографию виднеющихся вдали систем ПВО, опубликованную в конце июля пользователем "ВКонтакте". Фото содержало в себе географические координаты. Эти координаты показывают, что снимки были сделаны вблизи Молочного. В интернете есть и другие подобные фото – установки С-400 базируются недалеко от пляжа.

Радио Свобода удалось найти снимки установок, которые можно геолоцировать в этом же месте, сделанные вблизи. Их опубликовал еще один пользователь "ВКонтакте". Фотографии позволяют подтвердить, что речь идет об установках С-400.

Установки С-400 в районе озера Тереклы
Установки С-400 в районе озера Тереклы

Сервис спутниковых снимков Planet.com позволяет увидеть место расположения этой батареи ПВО из космоса и определить, что она была развернута между 15 и 22 июля.

Предполагаемое место дислокации систем ПВО С-400 под Евпаторией. Сравнение спутниковых снимков за 15 июля и 22 августа.
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Предполагаемое место дислокации систем ПВО С-400 под Евпаторией. Сравнение спутниковых снимков за 15 июля и 22 августа.

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За последнюю неделю в Крыму произошли взрывы сразу на нескольких военных объектах, в том числе на аэродроме Саки, где, как писало агентство Reuters со ссылкой на источник в официальных кругах ЕС, могло быть уничтожено до половины авиации Черноморского флота.

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