Басманный районный суд Москвы оштрафовал "Новую газету" и её главного редактора Дмитрия Муратова за упоминание иностранных агентов без соответствующей маркировки. На это обратил внимание телеграм-канал ЧТД.

На Дмитрия Муратова было составлено три протокола, и еще три протокола – на само издание. Как пишет "Медиазона" (издание внесено в реестр СМИ-иноагентов), Муратова оштрафовали на 12 тысяч рублей, а газету – на 120 тысяч рублей.

В юридической службе "Новой газеты" телеграм-каналу ЧТД сообщили, что протоколы были составлены из-за публикаций о ФБК и "Альянсе врачей", при этом редакцию не уведомили о заседаниях. ФБК был признан в России экстремистской организацией и ликвидирован, после ликвидации организацию исключили из реестра иноагентов. "Альянс врачей" внесён Минюстом в "реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента".

Ранее главный редактор РБК Пётр Канаев сообщил, что на него составили пять протоколов из-за упоминания иностранных агентов, экстремистских и террористических организаций без маркировки.

Как отмечает "Медиазона", с начала 2021 года в московские суды поступило 259 административных дел о нарушении закона об иностранных агентах.