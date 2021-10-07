Мосгорсуд оставил "Медузу" в списке "СМИ-иноагентов"

Мосгорсуд отклонил жалобу "Медузы" на решение Замоскворецкого суда о признании издания "СМИ-иноагентом".

Минюст внёс "Медузу" в список "иноагентов" в апреле. Замоскворецкий суд не стал отменять это решение. Редакция утверждает, что Минюст при этом не приобщил к делу доказательства иностранного финансирования издания.

С обращением о включени "Медузы" в реестр "иноагентов" выступил бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов.

В реестр "СМИ-иноагентов" включены 73 человека и организации. С начала 2021 года список увеличился на 56 пунктов. Среди "СМИ-иноагентов" - Радио Свобода и другие проекты медиакорпорации, телеканал "Дождь", издания The Insider и "Важные истории" и другие.

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