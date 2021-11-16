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Главного редактора РБК вызвали в суд из-за цитирования "иноагентов"

Главный редактор РБК Пётр Канаев сообщил, что его вызвали в суд из-за упоминания "иностранных агентов", экстремистских и террористических организаций без маркировки.

Он написал об этом в Фейсбуке, отметив, что речь идёт сразу о пяти административных делах. "Одно из них за то, что в новости про запрещенную в России террористическую организацию Талибан забыли при публикации вставить слова про то, что она запрещенная и террористическая", - говорится в посте.

Слушания пройдут в Симоновском суде Москвы. Протоколы будут рассматриваться в декабре, сказал позднее Канаев в комментарии RTVI.

Также во вторник Пётр Канаев сообщил, что юридическая служба РБК подготовила собственные поправки в действующее законодательство, связанные с маркировками СМИ, а также с иностранным финансированием. Эти поправки, как уточнил главный редактор РБК, "обсуждались на экспертном уровне, в том числе в рамках работы с СПЧ". Юристы предложили, в частности, установить минимальную сумму иностранного финансирования, исключить из понятия "иностранного финансирования" оплату по рекламным контрактам и международные премии.

Как отмечает "Медиазона", с начала 2021 года в московские суды поступило 259 административных дел о нарушении закона об "иностранных агентах".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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