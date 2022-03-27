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Новые переговоры России и Украины пройдут в Турции в конце марта

Один из раундов переговоров России и Украины

Новые переговоры представителей России и Украины в очном формате должны пройти в Турции в период с 28 по 30 марта. Об этом сообщил представитель Киева Давид Арахамия.

Представитель Москвы Владимир Мединский подтвердил предстоящую встречу. По словам Мединского она назначена на 29-30 марта. Место глава российской делегации не уточнил.

Решение о встрече стороны приняли сегодня.

Первые раунды переговоров России и Украины об урегулировании конфликта проходили в очном формате на белорусской территории. Затем встречи проводились по видеосвязи. Новый раунд – первая личная встреча сторон с середины марта. Москва и Киев подробности встреч не разглашают.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты.

На фоне продолжающихся боевых действий стороны ведут переговоры об урегулировании ситуации. Как утверждает украинская сторона, ключевые вопросы в ходе консультаций включают гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск и "политическое решение спорных территорий".

Москва заявляет, что нейтральный статус Украины и её невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев якобы максимально сблизили позиции на переговорах.

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