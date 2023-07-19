Новые повороты войны

Новое в ходе войны России против Украины. Контрнаступление против контрнаступления. Почему взорвали Крымский мост.
В эфире военный эксперт Владислав Селезнев, научный сотрудник Бременского университета Николай Митрохин.
Видеоверсия программы
Новое в ходе войны России против Украины. Контрнаступление против контрнаступления. Почему взорвали Крымский мост.
В эфире военный эксперт Владислав Селезнев, научный сотрудник Бременского университета Николай Митрохин.
Видеоверсия программы
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