Смерть под солнцем

... А если бы это был поезд?.. Россиянам предлагают ехать в Крым несмотря ни на что. Взрывают Крымский мост? Гибнет семья курортников вместе со свим автомобилем? Не беда. Отправляйтесь в объезд, по "новым территориям". Эти территории обстреливает ВСУ? Тоже не страшно. Кто-то да уцелеет. Добро пожаловать, господа туристы. Море и солнце превыше всего. В программе "Лицом к событию" участвуют: военный аналитик Сергей Мигдаль и политики Рефат Чубаров и Денис Шендерович. Ведушая Елена Рыковцева

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