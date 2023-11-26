Новые угрозы. Последствия передислокации кораблей Черноморского флота

Власти самопровозглашенной республики Абхазия анонсировали создание пункта базирования кораблей Черноморского флота России на своей территории. Новое место дислокации необходимо из-за украинских ударов по военным объектам в Севастополе, Керчи и Новороссийске. Порт в Очамчире слишком тесный, поэтому полномасштабной переброски флота в Абхазию не будет, но размещение там даже нескольких российских военных кораблей представляет угрозу для Грузии.

Россия может передислоцировать часть кораблей Черноморского флота из аннексированного Крыма на территорию непризнанной Республики Абхазия, которая де-факто находится под российской оккупацией. О таких планах сообщили самопровозглашенные власти грузинского региона, который с 1993 года не контролируется официальным Тбилиси.

В сентябре в порт Сухуми на несколько дней заходил российский малый ракетный корабль "Циклон". Это произошло в рамках празднования 30-летия окончания войны в Абхазии. По словам фактического главы самопровозглашенной республики Аслана Бжании, во время захода "Циклона" было подписано соглашение о строительстве военно-морской базы. Сообщается, что пункт постоянного базирования кораблей Черноморского флота построят в окрестностях города Очамчира. В Кремле комментировать заявление Бжании отказались. Министерство обороны РФ также пока не делало никаких официальных заявлений о предполагаемом создании базы Черноморского флота в самопровозглашенной Абхазии. Но в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили, что в Очамчире полным ходом идет подготовка к приему российских военных кораблей – углубляется фарватер, реконструируется портовая инфраструктура.

В Министерстве иностранных дел Грузии осудили эти действия, назвав их "грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии" и "очередной провокационной попыткой легитимизировать незаконную оккупацию Абхазии". Протест высказали и в Парламентской ассамблее НАТО.

Новости о возможном перебазировании российских военных кораблей в Абхазию появились на фоне сообщений представителей Украины о том, что Россия частично вывела флот со своей основной базы в аннексированном Крыму. Эта информация подтверждается спутниковыми снимками. Решение было принято под влиянием обстоятельств: после начала полномасштабного вторжения российский флот неоднократно подвергался атакам украинских сил. С февраля 2022 года Вооруженные силы Украины уничтожили девять и повредили по меньшей мере 16 кораблей и судов Черноморского флота. Сентябрьские удары по военным объектам в Севастополе повлияли на вывод кораблей из зоны досягаемости украинских ракет. Аналитики подсчитали, что по меньшей мере 17 кораблей и судов были переброшены в Новороссийск. Еще несколько боевых единиц отправились на юго-восток аннексированного полуострова, в Феодосию. При этом Севастополь покинули наиболее боеспособные корабли Черноморского флота, в том числе носители крылатых ракет "Калибр".

В этих обстоятельствах абхазский порт Очамчира, который находится в 370 километрах от Новороссийска, в 500 километрах от Керчи и в 550 километрах от Феодосии, кажется более защищенным местом. Город Очамчира находится в южной части самопровозглашенной Абхазии. От него до административной границы с краем Самегрело – Верхняя Сванетия, соседним грузинским регионом, всего 35 километров. В советское время в Очамчирском порту дислоцировалась 6-я бригада пограничных сторожевых кораблей. В 1996 году ее вывели оттуда по требованию грузинских властей. В порту разместился военно-морской флот непризнанной Абхазии.

После августовской войны 2008 года Россия признала независимость республики и спустя год сформировала в Очамчире дивизион береговой охраны Пограничной службы ФСБ. С тех пор в порту стоят российские сторожевые корабли и катера береговой охраны. Уже тогда фактические власти непризнанной республики анонсировали создание в Очамчире полноценного пункта базирования боевых кораблей Черноморского флота. Москва проявляла большой интерес к этому проекту и готова была вложить в него миллиарды рублей, поскольку на тот момент срок аренды флотской базы в Севастополе истекал в 2017 году. Но после того, как арендное соглашение продлили до 2042 года (и тем более после аннексии Крыма), проект развития Очамчиры потерял для России актуальность.

В нынешних условиях российский боевой флот будет присутствовать в непризнанной Абхазии в крайне ограниченном формате, уверен украинский военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

"О передислокации Черноморского флота РФ в оккупированную Абхазию речь не идет. Возле Очамчиры в устье реки Джукмур есть небольшой портопункт, где обосновались российские пограничники. В 2009–2010 годах россияне провели там дноуглубительные работы. Фарватер был расчищен до 9 метров, поэтому формально пункт базирования может принимать корабли класса "корвет – фрегат". Впрочем, акватория портопункта маленькая, а кроме российских пограничников там еще находится и угольный терминал, где осуществляется перевалка контрабандного угля (украденного в том числе с оккупированных территорий Украины). Этот "бизнес" контролируют все те же российские пограничники. Готовы ли они подвинуться на столь "хлебном месте"? Не верю".

Грузинские аналитики также указывают на то, что гавань Очамчиры из-за своих небольших размеров вряд ли может стать полноценным пунктом базирования боевого флота. По сведениям Грузинского фонда стратегических и международных исследований (Фонд Рондели), в Очамчирском порту могут одновременно разместиться не более 10 кораблей или катеров. Превращение порта в полноценную российскую военно-морскую базу потребовало бы глобальной реконструкции. "Скорее всего, это был пиар-ход со стороны так называемого абхазского правительства, и больше ничего. Очамчирский порт никак не может заместить севастопольский порт. Не те размеры и масштабы. Так что это какое-то недоразумение. Если [Россия] разместит [в Очамчире свои корабли], то самую малую часть", – говорит руководитель отдела международных отношений Грузинского института общественных отношений профессор Торнике Шарашенидзе.

По словам Павла Лакийчука, рассуждая о перспективах строительства российской военно-морской базы на абхазском берегу, Аслан Бжания выдает желаемое за действительное: "Заход в абхазский порт российских малых ракетных кораблей или патрульных катеров – максимум, ожидающий "военно-морскую базу Черноморского флота в Очамчире" в ближайшем будущем". Эксперт также обратил внимание на то, что официальный Тбилиси сдержанно отреагировал на известие о возможной передислокации российского флота на международно признанную территорию Грузии.

"Грузинская общественность очень вяло отреагировала на это. И, к сожалению, даже грузинское правительство тоже вяло отреагировало. Это связано с тем, что [правящая партия] "Грузинская мечта" придерживается очень миролюбивой по отношению к России внешнеполитической ориентации. Только Министерство иностранных дел ради приличия, для галочки, объявило ноту протеста. В стане оппозиции и некоторых либеральных кругов Грузии была буря в стакане, но, к сожалению, это не вызвало такого массового продолжения, как это было в случае с принятием закона об иностранных агентах", – отметил в беседе с Радио Свобода преподаватель кафедры социальных наук Кавказского международного университета профессор Вахтанг Майсая.

Несмотря на то что российские корабли могут оказаться в абхазском порту, то есть на международно признанной грузинской территории, сама Грузия не станет участницей конфликта.

"Я думаю, что Грузию не удастся втянуть в войну. Во-первых, Тбилиси не контролирует ситуацию вокруг Абхазии. Она всецело контролируется ручным способом из Москвы. Во-вторых, нынешнее правительство Грузии дистанцируется даже от участия в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (международная организация, приостановившая членство России после начала полномасштабной войны в Украине. – Прим. РС). Это был демарш со стороны правящей партии в отношении Украины. Фактически латентно она в большей степени придерживается антиукраинской позиции, хотя формально, естественно, правящие круги Грузии поддерживают Украину", – говорит Вахтанг Майсая. По его словам, российские корабли в Очамчире могут считаться законной целью для Украины: "Для Вооруженных сил Украины это будет, естественно, новая мишень для проведения боевых операций, поскольку Россия устроит на территории Грузии одну из вспомогательных баз для ведения войны именно против Украины. Я думаю, что в Очамчиру Кремль хочет перебазировать резервный оперативный центр управления Черноморским флотом".

Павел Лакийчук считает, что украинские военные имеют право уничтожать вражеские корабли, где бы они ни находились. Но реализует ли Украина это право в случае с оккупированной Очамчирой, неизвестно. "Любые корабли российского военного флота или пограничников ФСБ были и остаются законными военными целями для Вооруженных сил Украины. Как будут развиваться события – увидим. Многое будет зависеть от успехов ВСУ на море", – подчеркнул эксперт.

Размещение российских военных кораблей в нескольких десятках километров от подконтрольной Тбилиси территории создает угрозу для безопасности Грузии. "Военная база [в Очамчире] была создана для того, чтобы была военная угроза Грузии со стороны моря. Если у России будет возможность опять вторгнуться в Грузию, то, естественно, военно-морская база в Очамчире будет одним из оплотов для вторжения в нашу страну. Кроме того, это прямая угроза строительству грузинского глубоководного порта Анаклия. Я думаю, что это сигнал как для Запада, так и для Китая, потому что этот порт нынешнее правительство [Ираклия] Гарибашвили отдает китайцам. Я думаю, что это месседж для китайцев в том числе, чтобы они тоже почуяли угрозу со стороны Российской Федерации. Потому что у России есть свой глубоководный порт Тамань, [который составляет конкуренцию Анаклии]", – полагает Вахтанг Майсая.

При этом Торнике Шарашенидзе считает, что куда большую опасность для безопасности Грузии представляет российская военная база в оккупированном Цхинвали. "Если Россия решит напасть на Грузию, она может это сделать со стороны Цхинвали, где у нее огромная военная база, которая находится в 90 километрах от Тбилиси. Ей незачем для этого использовать очамчирскую базу. Для Грузии гораздо более острой проблемой является наличие российских войск возле Тбилиси, а не их потенциальное размещение в Очамчире", – подчеркнул эксперт.