Новым премьер-министром Казахстана назначен Олжас Бектенов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении новым премьер-министром страны Олжаса Бектенова.

Ранее во вторник своё согласие на назначение Бектенова премьер-министром дали депутаты мажилиса. Его кандидатуру выдвинула правящая партия "Аманат". Всего за Бектенова проголосовали 69 депутатов, воздержались 7, передаёт Казахская служба Радио Свобода.

43-летний Бектенов с апреля 2023 года занимал должность руководителя администрации президента. В разные годы он работал главой антикоррупционного ведомства, в министерстве юстиции, столичном акимате.

5 февраля Токаев подписал указ об отставке правительства, которое с января 2022 года возглавлял Алихан Смаилов. С чем было связано решение, в документе не уточнялось.