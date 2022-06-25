Борис Джонсон предостерёг от попыток принудить Киев к "плохому миру"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который активно высказывается в поддержку Украину в условиях её войны с Россией, заявил, что опасается давления на Киев с целью вынудить украинские власти согласиться на заключение "плохого мира" с Москвой.

Подобный шаг, по словам Джонсона, привёл бы к долгосрочной глобальной катастрофе. "Слишком много стран говорят о том, что это Европейская война, в которой нет необходимости…и поэтому давление будет расти, чтобы побудить, возможно, принудить Украину к худому миру", - сказал глава британского правительства журналистам во время визита в столицу Руанды Кигали, куда он прибыл для участия в саммите Содружества наций.

Как сказал Борис Джонсон, позволить президенту РФ Владимиру Путину добиться своего в Украине было бы опасно для международной безопасности и привело бы к долгосрочной экономической катастрофе. "Нет сомнений, что в мире накопилась немалая усталость от происходящего в Украине, но я думаю, что они победят. Это их страна. Они борются за неё отчаянно и нуждаются в надлежащей поддержке", - отметил Джонсон, говоря об украинцах.

Британский премьер-министр подчеркнул, что сейчас не время поощрять украинцев соглашаться на плохой мир, ради которого им предлагается отказаться от значительной части своих территорий. Джонсон повторил, что это стало бы катастрофой и вызвало бы новую волну эскалации со стороны Путина в любой выбранный им момент.

Комментарии Бориса Джонсона прозвучали в период, когда украинские военные продолжают попытки сдержать крупное российское наступление в восточных регионах страны.