Шатдаун. Что нужно знать о частичной остановке работы правительства США

В США – шатдаун: республиканцы и демократы в Конгрессе не пришли к соглашению о финансировании правительства, и оно частично останавливает работу. Услуги некоторых государственных служб будут ограничены – к недовольству избирателей, которые оплачивают их своими налогами. Партии пытаются возложить вину за шатдаун друг на друга – и в конце концов сторона, которую избиратели будут винить больше, скорее пойдет на уступки, чтобы остановить шатдаун.

Общая картина

По Конституции, Конгресс распоряжается расходами государства, выделяя правительству средства на различные нужды – в идеале, приняв бюджет, а в его отсутствие – временными актами "continuing resolution", CR, которые приблизительно следуют рамкам предыдущего бюджета. Если партии не могут прийти к согласию и о CR, правительство остается без финансирования и частично приостанавливает работу – это "шатдаун". Федеральные служащие в критически важных сферах, например, военные или авиадиспетчеры, должны продолжать службу – без зарплаты, которую возместят по окончании шатдауна. Остальных – сотни тысяч служащих – отправляют в принудительный отпуск. Это может ограничить работу национальных парков и музеев, привести к задержкам в выплатах, в рассмотрении и выдаче документов.

Даже контроль одной партии над Белым домом и большинство в обеих палатах Конгресса (как сейчас у республиканцев) не гарантирует принятия бюджета или CR. За некоторыми исключениями, принятие закона в Сенате США требует 60 голосов из 100, а не простого большинства (у республиканцев сейчас 53 сенатора). В противном случае "филибастер", процедурное затягивание дебатов, позволяет находящейся в меньшинстве партии не допустить голосования.

Раньше для филибастера сенаторам требовалось на самом деле произносить долгие речи, рекорд 1957 года: более 24 часов. В фильме Фрэнка Капры “Мистер Смит едет в Вашингтон” истощенный филибастером главный герой падает без сознания. Требование выступать отменили, но филибастер остался: он дает больше влияния партии меньшинства и отдельным сенаторам. У партии большинства есть "ядерная опция", возможность отменить филибастер, но к ней прибегают с осторожностью, памятуя, что на выборах все может поменяться, и нынешняя партия большинства окажется меньшинством. Есть, впрочем, точка зрения, что филибастер вовсе вреден для политики, мешая проводить в жизнь то, за что проголосовали избиратели.

Подробности

Сейчас республиканцы и демократы не смогли согласовать временный бюджетный закон, CR, из-за вопроса о субсидиях для принятой при Бараке Обаме программе расширения медицинского страхования. Субсидии, которые помогают гражданам с невысоким доходом получить страховку, истекают в конце года. Демократы требовали, чтобы в CR было включено продление субсидий, без которых расходы на страхование для миллионов американцев могут значительно вырасти. Республиканцы предлагали принять "чистый" CR, просто сохраняющий финансирование правительства на уровне прежнего бюджета.

Ни та, ни другая сторона сейчас не демонстрируют особой склонности к компромиссу. Администрация Дональда Трампа пытается сделать шатдаун особенно мучительным для демократов. Заморожены несколько инвестиционных программ в "синих" штатах. Ожидаются массовые увольнения федеральных служащих – а угроза этого была одной из причин, которой лидер демократов в Сенате Чак Шумер объяснял нежелание доводить до шатдауна при принятии предыдущего CR в марте. Тогда "соглашательство" Шумера вызвало ярость "базы" Демократической партии, которая требует от своих лидеров твердо противостоять Трампу. Сейчас законодатели-демократы в подавляющем большинстве готовы к сопротивлению.

Что дальше

Избиратели не любят шатдауны – и чем они дольше, тем более заметны их последствия для людей и экономики (по оценкам, ВВП будет терять по 15 миллиардов в неделю), - и тем сильнее недовольство. Рекорд длительности шатдауна – 35 дней, (в 2018-19 году в первый срок Трампа). Партия, которую винят больше, обычно отступает от своих требований, и шатдаун заканчивается. Республиканцы, которым было непросто в шатдауны 2010-х, надеются, что сейчас выиграют в глазах общества: считается, что избиратели поддерживают "чистые" CR и недовольны политиками, которые пытаются добавить к ним какие-то новые требования – и сейчас это демократы, которые хотят добавить субсидии для Obamacare. Демократы рискуют, но у них может быть своя логика: медицинское страхование – один из вопросов, в котором они пользуются наибольшим доверием избирателей в сравнении с республиканцами, и это будет одним из ключевых вопросов на выборах в Конгресс в будущем году.