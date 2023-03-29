Обвинение требует пожизненный срок для напавшего на школу в Казани

Прокуратура во время прений в Верховном суде Татарстана запросила пожизненное заключение для Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани в мае 2021 года. Тогда погибли девять человек .

Как сообщается в телеграм-канале Генеральной прокуратуры России, обвинение просит , чтобы первые пять лет наказания Галявиев отбывал в тюрьме, а последующие — в колонии строгого режима.

Утром 11 мая бывший ученик казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев, вооружённый легально приобретённым охотничьим ружьём, зашёл в школьное здание и открыл стрельбу. Погибли девять человек – семь учеников и два преподавателя, более тридцати человек пострадали. Галявиев сдался полиции. На первом допросе он заявил, что некоторое время назад понял, что является Богом, и "начал ненавидеть всех". В июле, по результатам первой психолого-психиатрической экспертизы, Галявиев был признан невменяемым в момент совершения преступления. Однако в ноябре после повторной экспертизы его признали вменяемым. После этого Галявиев подписал отказ от нанятых для него адвокатов. Юристы предположили, что такое решение он мог принять "не совсем добровольно".

В декабре 2021 года Галявиеву были предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом, в изготовлении и хранении взрывчатки, а также в повреждении имущества. Потерпевшими по данному делу проходят более 600 человек.

В Следственном комитете тогда заявили, что Галявиев признал свою вину в полном объёме и раскаялся. По версии следствия, причиной его поступка стало "стремление подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении".