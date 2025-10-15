Обвинение запросило для Фургала 25 лет по совокупности приговоров

Государственный обвинитель в ходе прений в Бабушкинском районном суде Москвы запросил для бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 22 года лишения свободы в колонии строгого режима по второму уголовному делу. Об этом сообщает РБК.

С учетом уже вынесенного приговора по первому уголовному делу прокурор предложил назначить окончательное наказание по совокупности сроков – 25 лет лишения свободы.

Остальным обвиняемым прокурор запросил сроки от четырех до 22 лет лишения свободы.

В феврале 2023 года Московский областной суд приговорил Фургала к 22 годам колонии строго режима – присяжные признали его виновным в организации покушений на трех конкурентов по бизнесу. Сам Фургал вину не признал, считая свое преследование политическим.

Второе уголовное дело против Фургала возбудили в октябре 2021 года – оно касается преступлений экономического характера. По версии следствия, будучи чиновником, Фургал сохранил теневой контроль за группой предприятий "Торэкс", которую он возглавлял до прихода в политику. Компании, входившие в "Торэкс", получили в "МСП-Банке" около 2,5 млрд рублей, которые затем были похищены.

Обвинение также были предъявлены юристу группы "Торэкс" Николаю Шухову, консультанту по финансовым вопросам Юрию Золочевскому, заместителю директора по безопасности "Торэкс-Хабаровск" Дмитрию Козлову, директору компании "Дальневосточный монолит" Евгению Аверьянову, главному бухгалтеру группы Галине Алейниковой, финансовому директору Владиславу Кармашкову и директору компании "Строитель" Геннадию Савочкину.

Фургала задержали в июле 2020 года вместе с его бывшим бизнес-партнером Николаем Мистрюковым по обвинению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и в убийствах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова в 2004–2005 годах. В феврале 2023 года суд приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фургал не признал вину. Одной из причин своего преследования он считает победу на губернаторских выборах 2018 года, когда он, член ЛДПР, обошёл кандидата от "Единой России".

После ареста Фургала в поддержку политика в Хабаровске несколько месяцев проходили многочисленные акции протеста.

