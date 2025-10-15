Ссылки для упрощенного доступа

Обвинение запросило для Фургала 25 лет по совокупности приговоров

Сергей Фургал в зале суда, 1 февраля 2024 года
Сергей Фургал в зале суда, 1 февраля 2024 года
Государственный обвинитель в ходе прений в Бабушкинском районном суде Москвы запросил для бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 22 года лишения свободы в колонии строгого режима по второму уголовному делу. Об этом сообщает РБК.

С учетом уже вынесенного приговора по первому уголовному делу прокурор предложил назначить окончательное наказание по совокупности сроков – 25 лет лишения свободы.

Остальным обвиняемым прокурор запросил сроки от четырех до 22 лет лишения свободы.

В феврале 2023 года Московский областной суд приговорил Фургала к 22 годам колонии строго режима – присяжные признали его виновным в организации покушений на трех конкурентов по бизнесу. Сам Фургал вину не признал, считая свое преследование политическим.

Второе уголовное дело против Фургала возбудили в октябре 2021 года – оно касается преступлений экономического характера. По версии следствия, будучи чиновником, Фургал сохранил теневой контроль за группой предприятий "Торэкс", которую он возглавлял до прихода в политику. Компании, входившие в "Торэкс", получили в "МСП-Банке" около 2,5 млрд рублей, которые затем были похищены.

Обвинение также были предъявлены юристу группы "Торэкс" Николаю Шухову, консультанту по финансовым вопросам Юрию Золочевскому, заместителю директора по безопасности "Торэкс-Хабаровск" Дмитрию Козлову, директору компании "Дальневосточный монолит" Евгению Аверьянову, главному бухгалтеру группы Галине Алейниковой, финансовому директору Владиславу Кармашкову и директору компании "Строитель" Геннадию Савочкину.

  • Фургала задержали в июле 2020 года вместе с его бывшим бизнес-партнером Николаем Мистрюковым по обвинению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и в убийствах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова в 2004–2005 годах. В феврале 2023 года суд приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
  • Фургал не признал вину. Одной из причин своего преследования он считает победу на губернаторских выборах 2018 года, когда он, член ЛДПР, обошёл кандидата от "Единой России".
  • После ареста Фургала в поддержку политика в Хабаровске несколько месяцев проходили многочисленные акции протеста.

