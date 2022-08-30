Обвинение запросило по 13 лет колонии для Белой и Сушкевич по "делу врачей"

Прокурор попросил Московский областной суд приговорить к 13 годам колонии калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич по делу гибели младенца в роддоме. Об этом сообщает ТАСС и РИА Новости.
24 августа коллегия присяжных пятью голосами против трех признала врачей виновными в убийстве младенца. Также они были признаны не заслуживающими снисхождения. Эта формулировка означает, что наказание может быть максимально суровым, пояснил адвокат Камиль Бабасов. Сам он назвал процесс "грязным" и заявил о нарушениях в ходе суда.
В декабре 2020 года суд присяжных Калининградского областного суда оправдал Сушкевич и Белую. Но по ходатайству Генпрокуратуры приговор был отменен, дело перенесли в Москву. В октябре 2021 года Московский областной суд арестовал врачей и поместил их в СИЗО. Судебный процесс начался в феврале 2022 года.
- Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая обвиняются в убийстве недоношенного мальчика в ноябре 2018 года. Ребёнок родился на сроке 24 недели весом в 700 граммов. По версии следствия, реаниматолог-анестезиолог Перинатального центра Элина Сушкевич ввела ребенку смертельную дозу магния по указанию главного врача роддома №4 Елены Белой. Таким образом врачи якобы не хотели портить статистику роддома.
- Своей вины медики не признали. В суде они утверждали, что ребенок умер из-за сильной недоношенности, а содержание магния в его крови является нормальным, сам же магний не является отравляющим веществом. Как рассказывала Сушкевич в интервью Север.Реалии, в любом случае дозу магнезии она ребенку не вводила.
- В Калининграде дело получило широкий общественный резонанс, в поддержку врачей проводились акции медиков и пациентов, в их защиту выступали ведущие медики страны, в том числе президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Врачи ставили под сомнение, что смерть младенца наступила в результате отравления магнием.
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