Обвинение запросило по 13 лет колонии для Белой и Сушкевич по "делу врачей"

Прокурор попросил Московский областной суд приговорить к 13 годам колонии калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич по делу гибели младенца в роддоме. Об этом сообщает ТАСС и РИА Новости.

24 августа коллегия присяжных пятью голосами против трех признала врачей виновными в убийстве младенца. Также они были признаны не заслуживающими снисхождения. Эта формулировка означает, что наказание может быть максимально суровым, пояснил адвокат Камиль Бабасов. Сам он назвал процесс "грязным" и заявил о нарушениях в ходе суда.

В декабре 2020 года суд присяжных Калининградского областного суда оправдал Сушкевич и Белую. Но по ходатайству Генпрокуратуры приговор был отменен, дело перенесли в Москву. В октябре 2021 года Московский областной суд арестовал врачей и поместил их в СИЗО. Судебный процесс начался в феврале 2022 года.