Журналист Карен Шаинян заочно приговорен к 5 годам за донаты ФБК

Карен Шаинян
Карен Шаинян
Журналист Карен Шаинян заочно приговорён к пяти годам колонии за донаты Фонду борьбы с коррупцией. Обвинение было предъявлено по статье о финансировании "экстремизма" (часть 1 статьи 282.3 УК). Поводом, как следует из обвинительного заключения, стали два перевода в ФБК по тысяче рублей по ежемесячной подписке, начиная с 13 января 2022 года. Судебное разбирательство проходило в Савёловском районном суде Москвы.

Обвинение требовало для Шаиняна 6 лет колонии.

В августе МВД России объявило Шаиняна в розыск. Его карточку в базе разыскиваемых обнаружила "Медиазона". В июле 2023 года Шаиняна внесли в список экстремистов Росфинмониторинга.

С 2020 года Шаинян ведёт ютьюб-канал, где публикует видео о жизни ЛГБТ-персон и о последствиях российского вторжения в Украину. После начала войны Шаинян переехал в Германию. Вскоре Минюст России внёс его в список "иностранных агентов". Иноагентом в России могут объявить любого, кто находится под "иностранным влиянием", определение которого в законе прописано очень расплывчато.

По подсчетам «Медиазоны», в России за три года возбуждено более 70 уголовных дел из-за донатов ФБК.

