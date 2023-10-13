Обвиняемому в сожжении Корана Никите Журавелю продлили срок ареста

Висаитовский районный суд Грозного продлил на шесть месяцев арест обвиняемому в сожжении Корана Никите Журавелю. Он пробудет под стражей до 20 апреля 2024 года.

На свежих фотографиях из зала суда под глазом арестованного виден темный след, оставшийся, предположительно, от синяка, пишет "Кавказ.Реалии".

На заседании защита также выступила с ходатайством об отводе судьи Руслана Дандаева, ссылаясь на его вероятную предвзятость. По мнению адвоката Юлии Антоновой, Дандаев – заинтересованное лицо, так как является чеченцем и мусульманином, и поэтому не может быть объективным в рассмотрении этого дела. Суд в удовлетворении ходатайства отказал.

На суде Никита Журавель попросил прощения перед мусульманами и заявил, что признает себя виновным в сожжении Корана, но мотивов грубого нарушения порядка у него не было.

Журавелю предъявлено обвинение по двум статьям: об оскорблении чувств верующих, совершенном в местах, предназначенных для богослужений и проведения религиозных обрядов; а также о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Следующее заседание назначено на 24 октября.