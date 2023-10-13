Обвиняемому в сожжении Корана Никите Журавелю продлили срок ареста

Висаитовский районный суд Грозного продлил на шесть месяцев арест обвиняемому в сожжении Корана Никите Журавелю. Он пробудет под стражей до 20 апреля 2024 года.
На свежих фотографиях из зала суда под глазом арестованного виден темный след, оставшийся, предположительно, от синяка, пишет "Кавказ.Реалии".
На заседании защита также выступила с ходатайством об отводе судьи Руслана Дандаева, ссылаясь на его вероятную предвзятость. По мнению адвоката Юлии Антоновой, Дандаев – заинтересованное лицо, так как является чеченцем и мусульманином, и поэтому не может быть объективным в рассмотрении этого дела. Суд в удовлетворении ходатайства отказал.
На суде Никита Журавель попросил прощения перед мусульманами и заявил, что признает себя виновным в сожжении Корана, но мотивов грубого нарушения порядка у него не было.
Журавелю предъявлено обвинение по двум статьям: об оскорблении чувств верующих, совершенном в местах, предназначенных для богослужений и проведения религиозных обрядов; а также о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Следующее заседание назначено на 24 октября.
- Обвиняемого в сожжении Корана 19-летнего жителя Волгограда Никиту Журавеля задержали 21 мая. По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина дело Журавеля передали в Чечню, объяснив этот шаг "многочисленными обращениями жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими".
- В августе в СИЗО Грозного Журавеля избил 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров. Полиция республики вынесла отказ в возбуждении уголовного дела по факту избиения Журавеля, так как 15-летний Адам Кадыров не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Два дня спустя Адам Кадыров получил звание Героя Чечни.
- Накануне первого заседания суда глава Чечени Рамзан Кадыров выступил с оскорблениями в адрес Журавеля. Он опубликовал видео, в котором обвиняет Журавеля в том, что тот "сжег Коран не из-за невежества или незнания, а осознанно, желая оскорбить мусульман, стравить конфессии в России".
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