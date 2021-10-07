Обвиняемый по "кокаиновому делу" написал открытое письмо

Обвиняемый по "кокаиновому делу" Иштимир Худжамов написал открытое письмо, в котором заявил о своей невиновности. По его словам, он не знал, что в чемоданах будут находиться наркотики и думал, что помогает продать кофе элитного сорта Luwak. Открытое письмо публикует "Baza".

Худжамов утверждает, что его в этом деле сделали "крайним". Он также сообщил, что сотрудники управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ оказывают на него давление в СИЗО, требуя признание вины. Худжамов считает, что следствие специально скрывает доказательства о кофе, которые якобы подтверждают его невиновность.

По словам Худжамова, в 2017 году к нему и другому обвиняемому - Владимиру Калмыкову - обратился Андрей Ковальчук, которого теперь следствие считает организатором поставок наркотиков. Он якобы представился высокопоставленным сотрудником Службы внешней разведки России, курирующим посольство в Германии. Ковальчук предложил Калмыкову и Худжамову помочь ему продать 300 килограммов "самого дорогого кофе в мире" сорта Luwak. Он заявил, что для транспортировки нужен частный борт, потому что это якобы позволит избежать высокого налогообложения в Европе.

Худжамов заявил, что доверился Ковальчуку и вместе с Калмыковым перевёл деньги на аренду самолёта на счёт неизвестной ему ранее компании. За участие в продаже кофе Худжамов и Калмыков должны были получить по 75 тысяч евро.

В 2017 Худжамов полетел в Буэнос-Айрес. По его словам, он по просьбе Ковальчука перед этим посетил Берлин, где ему дали две коробки с подарками для организатора поставки кофе. После этого он сделал еще несколько пересадок и только потом оказался в Аргентине. Ковальчук якобы ни тогда ни ещё через месяц не смог предоставить ему никакой кофе. Худжамов утверждает, что в этот период Ковальчук спрашивал у одного из сотрудников российского посольства, где в Аргентине купить кофе Luwak, который "выкакивают какие-то опоссумы или обезьяны". Аудиозаписи с этими разговорами якобы есть в материалах аргентинского дела, но отсутствуют в российском.

12 чемоданов, в которых было почти 400 килограммов кокаина, были обнаружены на территории российского посольства в Буэнос-Айресе в декабре 2016 года. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили на муку и отправили в Москву. Следователи утверждают, что кокаин предназначался для отправки в Россию, Германию и Нидерланды.

В России слушания начались в конце прошлого года. 10 февраля суд допросил российского посла в Мексике Виктора Коронелли, который ранее работал послом в Аргентине. По данным "Коммерсанта", дипломат сообщил, что видел Ковальчука всего один раз.

Журналисты-расследователи писали, что семья Ковальчука неоднократно использовала в незаконных операциях дипломатические документы. СМИ сообщали, что для перевозки груза использовали самолет специального летного отряда "Россия", на котором летает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В ведомстве эту информацию назвали "фейком". Но полиция Аргентины подтвердила подлинность снимков самолета.