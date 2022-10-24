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Владимиру Кара-Мурзе оставили в силе продление ареста до 12 декабря

Владимир Кара-Мурза

Московский городской суд оставил в силе продление ареста российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы до 12 декабря. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Кара-Мурза находится под стражей с конца апреля. Против него выдвинуты обвинения в госизмене, участии в так называемой нежелательной в России организации и распространении фейков о российской армии. Оппозиционеру грозит более 20 лет тюрьмы.

Владимир Кара-Мурза - оппозиционный общественный деятель и журналист. Он добился принятия в США "Акта Магнитского", предусматривающего запрет на въезд в США и замораживание активов для представителей российской власти, ответственных за грубые нарушения прав человека. Был председателем совета Фонда Бориса Немцова за свободу, вице-президентом фонда "Свободная Россия" (признана нежелательной в стране) и координатором фонда "Открытая Россия" (одноимённые организации были признаны нежелательными).

В октябре Кара-Мурзе была присуждена международная премия имени Вацлава Гавела за защиту прав человека. Минюсто России внёс оппозиционера в реестр "иностранных агентов".

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