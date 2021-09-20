Обвиняемый в госизмене учёный рассказал о своём деле в письме из СИЗО

Учёный Валерий Голубкин, которого обвиняют в государственной измене, рассказал о деталях своего дела в письме из СИЗО. Оно было записано с его слов адвокатами, сообщает РБК.

Научный сотрудник Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ) и профессор МФТИ рассказал, что его дело связано с международным проектом по разработке высокоскоростного гражданского самолёта на водородном топливе. Речь может идти о программе HEXAFLY-INT, которая предполагает создание гражданского самолёта способного долететь от Брюсселя до Токио за два часа. Она началась в 2014 году, а закончилась – в 2019 году. Согласно данным с сайта Минпромторга, учёные ЦАГИ должны были провести "расчетные исследования, наземный эксперимент и изготовить опытный образец для летных испытаний". Исследованием занимались российские, европейские и австралийские научные институты, а также корпорация Airbus.

Голубкин утверждает, что результаты исследований по проекту были изначально открыты для всех партнёров участвующих в разработке. Поэтому он не согласен с обвинением в том, что передал некие секретные данные за рубеж и считает, что состава преступления в его действиях не было. По словам Голубкина ему предоставили только одно доказательство его вины - это показания его руководителя Анатолия Губанова, который обвиняется в госизмене и заключил сделку со следствием. Учёный заявляет, что не имел ничего общего с гостайной.

Адвокат Иван Павлов опубликовал в своём телеграм-канале информацию о том, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) считает "контактом" Голубкина некоего гражданина Бельгии Йохана Стиланта. Он является ведущим инженером в Европейском комическом агентстве и координировал проект по созданию самолёта. В ноябре 2018 года Голубкин якобы передал Стиланту отчёты о проделанной работе по просьбе Губанова. Сообщается, что учёный не занимался сбором информации, а лишь помогал оформить документы.

Валерий Голубкин – физик-теоретик, профессор, один из самых известных российских специалистов в области гиперзвука. Он был арестован в апреле этого года. В ЦАГИ тогда заявили, что доступа к сведениям, составляющим гостайну, у ученого не было.

Наказание по обвинению в госизмене предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Дела о госизмене носят гриф "секретно", их рассмотрение в судах проходит в закрытом режиме, официально сообщается лишь о приговорах. Только в январе – феврале 2021 года российские суды вынесли как минимум три приговора по делам о госизмене.