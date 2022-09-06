Московский областной суд приговорил врачей из Калининграда Элину Сушкевич и Елену Белую к 9 и 9,5 годам заключения по делу о гибели младенца в роддоме. Об этом корреспонденту Север.Реалии сообщил адвокат одной из обвиняемых. Защита обжалует приговор.

24 августа коллегия присяжных пятью голосами против трех признала врачей виновными в убийстве недоношенного ребёнка в ноябре 2018 года. Обвиняемые были признаны не заслуживающими снисхождения. Прокурор в ходе процесса просил для них 13 лет колонии.

По утверждению следствия, младенец был убит введением дозы магния, чтобы не портить статистику роддома. В суде врачи утверждали, что ребенок умер из-за сильной недоношенности.

В декабре 2020 года суд присяжных Калининградского областного суда оправдал врачей. Однако позже по ходатайству Генеральной прокуратуры приговор был отменён, а рассмотрение дела перенесено в Москву. Ведомство объясняло необходимость переноса процесса в другой регион возможными акциями в защиту врачей.

В Калининграде дело получило широкий общественный резонанс, в поддержку врачей проводились акции медиков и пациентов. Почти полторы тысячи медиков из двадцати российских регионов подписались под обращением президенту России в защиту коллег. Они сравнили дело Сушкевич и Белой с "делом врачей" 1953 года.

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