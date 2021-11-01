Федеральная служба безопасности завершила следствие по делу о государственной измене, обвиняемым в котором проходит бывший журналист газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов. Об этом сообщают агентства "Интерфакс", ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на неназванный источник.

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По его данным, обвиняемый и адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела. Ранее защита журналиста неоднократно жаловалась, что он до сих пор не знает, в чём конкретно его обвиняют.

По версии следствия, Сафронов был завербован, когда ему было 22 года чешской разведкой. Он, как утверждается, в 2017 году получил от вербовщиков задание и передал чешской разведке секретные сведения о военном сотрудничестве России. Разведка Чехии в свою очередь, как утверждается, действовала в интересах спецслужб США. Что именно, когда и кому, по версии следствия, передал журналист.

Сафронов свою вину отрицает. Он утверждает, что никогда не работал на иностранные разведки. Его защита отмечает, что журналист не имел доступа к секретным сведениям. Его преследование защита связывает с его профессиональной деятельностью.

Незадолго до ареста Сафронов вышел на работу на должность заместителя главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, где должен был отвечать за информационную политику ведомства. Перед этим он должен был пройти проверку спецслужб, его трудоустройство не было возможно без одобрения ФСБ. Согласно материалам дела, к тому времени он уже должен был передавать Чехии секретную информацию.