В Киеве назвали причины, которые препятствуют переговорам с Москвой

Осада Мариуполя Россией еще больше усложнила переговоры между Киевом и Москвой, заявил во вторник член переговорной группы со стороны Украины, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, сейчас сложно сказать, когда могут возобновиться прямые контакты между сторонами. В качестве другой причины, затягивающей переговоры, Подоляк упомянул стремление России укрепить свои позиции посредством нового наступления на Донбассе.

19 апреля вооружённые формирования так называемой "ДНР" объявили о начале штурма металлургического комбината "Азовсталь", который считается главным очагом украинского сопротивления в Мариуполе. Как следует из слов представителя командования сепаратистов Эдуарда Басурина, для наступления на объект были специально подобраны "штурмовые группы", которым "хорошо помогает Российская Федерация".

Позднее во вторник Минобороны России предложило украинским военным, защищающим мариупольскую "Азовсталь" сложить оружие и сдаться. "Украинская правда" отмечает, что это стало уже третьим таким обращением российских властей к защитникам Мариуполя с начала апреля.

Войска России и сепаратистов из так называемой "Донецкой народной республики" окружили Мариуполь в начале марта. С того дня идёт зачистка города, в котором, по разным оценкам, находятся от полутора до трёх тысяч украинских военных - в основном, представители батальона "Азов" и 36-й бригады морской пехоты.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко 19 апреля призвал мировых лидеров организовать безопасный выход для мирных жителей, укрывающихся на металлургическом комбинате "Азовсталь". Днём ранее начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин сказал, что на территории "Азовстали" от российских обстрелов и авиаударов укрываются около 1000 мирных жителей, пишет "Би-би-си".