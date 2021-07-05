Путин и Лукашенко вновь вошли в список “врагов свободы прессы”

Организация “Репортеры без границ” опубликовала список “врагов свободы прессы”. В него вошли тридцать семь лидеров, которые, по мнению авторов, вводят цензуру в стране и подстрекают к насилию против журналистов.

Владимир Путин и Александр Лукашенко входят в этот список уже на протяжении двадцати лет. В этом году впервые среди “врагов свободы прессы” оказался европейский политик – глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

У каждого из лидеров, по мнению составителей списка, есть свой метод правления и свои способы давления на журналистов.

Метод Владимира Путина, по мнению “Репортеров без границ”, это национальный авторитаризм. С 2012 года правительство неуклонно ужесточает контроль над интернетом, запрещает определенные виды контента и создает систему наблюдения за гражданами, отмечают авторы.

С 2017 года работе российских СМИ препятствует закон об “иностранных агентах”. Олигархи и бизнесмены скупают независимые СМИ, чтобы заставить их следовать линии Кремля. Полиция задерживает десятки журналистов во время освещения протестных акций. Как минимум восемь из них сейчас находятся в тюрьме.

Метод Александр Лукашенко – государственный террор, говорится в докладе. Одна из его приоритетных задач – не допустить освещения уличных протестов. Для этого Лукашенко приказывает массово арестовывать журналистов, угрожает им и даже пытает в тюрьмах, – утверждают авторы доклада.

Лукашенко, по мнению “Репортеров без границ”, не остановится ни перед чем, чтобы заставить журналистов замолчать. Авторы напоминают о вынужденной посадки самолета в Минске, после которой задержали блогера Романа Протасевича. И уголовном деле против руководителей ведущего независимого новостного сайта Tut.By. Их “без всяких доказательств” обвинили в налоговом мошенничестве.

“У каждого из этих хищников есть свой стиль. Некоторые устанавливают царство террора, отдавая иррациональные и параноидальные приказы. Другие применяют тщательно продуманную стратегию, основанную на драконовских законах. Сейчас главная их задача - заплатить минимально возможную цену за своё репрессивное поведение. Мы не должны позволить их методам стать новой нормой”, – комментирует генеральный секретарь “Репортеров без границ” Кристоф Делуар.

Самым заметным из новых участников списка, авторы считают 35-летнего принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. Его королевство называют “одной из крупнейших в мире тюрем для журналистов”.

В списке есть и две женщины. Одна из них - глава административного района Гонконга Кэрри Лам, которая оказалась марионеткой президента Китая Си Цзиньпина и открыто поддерживает его тоталитарную политику в отношении СМИ. В результате 24 июня в стране закрылась ведущая независимая газета Гонконга Apple Daily. Ее основатель, лауреата премии RSF за свободу прессы 2020 года Джимми Лая находится в тюрьме.

Вторая женщина в списке – это премьер-министр Бангладеш шейх Хасина. При ней в 2018 году приняли закон о цифровой безопасности, который позволил привлечь к уголовной ответственности более 70 журналистов и блогеров.