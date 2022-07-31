Один из самых богатых украинцев погиб при обстреле Николаева

Основатель украинской аграрной компании "Нибулон" и один из самых богатых украинцев Алексей Вадатурский и его супруга погибли в результате обстрела Николаева российскими военными в ночь на 31 июля. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

Гибель Вадатурского также подтвердили руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По данным СМИ, снаряд попал в дом бизнесмена.

"Алексей Афанасьевич сделал многое для Николаевщины, многое для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона неоценим", — написал Ким.

Алексею Вадатурскому было 74 года. По данным украинского Forbes, в 2021 году "Нибулон" был третьей аграрной компанией Украины по выручке. Компания занимается производством и экспортом сельхозпродукции, судостроением и перевозками.

В 2021 году Вадатурский занимал в списке самых богатых украинцев Forbes 24 место с состоянием 430 миллионов долларов.

В 2007 году бизнесмен получил звание Героя Украины.