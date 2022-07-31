Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Один из самых богатых украинцев погиб при обстреле Николаева

Алексей Вадатурский

Основатель украинской аграрной компании "Нибулон" и один из самых богатых украинцев Алексей Вадатурский и его супруга погибли в результате обстрела Николаева российскими военными в ночь на 31 июля. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

Гибель Вадатурского также подтвердили руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По данным СМИ, снаряд попал в дом бизнесмена.

"Алексей Афанасьевич сделал многое для Николаевщины, многое для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона неоценим", — написал Ким.

Алексею Вадатурскому было 74 года. По данным украинского Forbes, в 2021 году "Нибулон" был третьей аграрной компанией Украины по выручке. Компания занимается производством и экспортом сельхозпродукции, судостроением и перевозками.

В 2021 году Вадатурский занимал в списке самых богатых украинцев Forbes 24 место с состоянием 430 миллионов долларов.

В 2007 году бизнесмен получил звание Героя Украины.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG