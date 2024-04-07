Офис генпрокурора Украины: военные РФ убили трёх пленных солдат ВСУ

Офис генерального прокурора Украины начал досудебное расследование "по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством" после опубликованного в ряде телеграм-каналов видео, на котором неизвестные стреляют в упор по трём безоружным военнослужащим ВСУ.
По данным украинской прокуратуры, погибшие были пленными, а стрельбу по ним открыли российские солдаты. Также указывается место предполагаемого убийства: предместье села Крынки Херсонской области.
В Минобороны России произошедшее не комментировали.
- СМИ отмечают, что это далеко не первый случай, когда Украина обвиняет Россию в расстрелах военнопленных. Так, в декабре прошлого года в сети появилось сразу несколько подобных видео, снятых, как утверждалось, в Запорожской и Донецкой областях.
- Всего в Украине расследуется более 50 тысяч уголовных дел о предполагаемых преступлениях, включая убийства пленных, совершённые российскими военными. В Минобороны России либо не комментировали, либо отвергали любые подобные обвинения.
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