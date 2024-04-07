Офис генпрокурора Украины: военные РФ убили трёх пленных солдат ВСУ

Офис генерального прокурора Украины начал досудебное расследование "по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством" после опубликованного в ряде телеграм-каналов видео, на котором неизвестные стреляют в упор по трём безоружным военнослужащим ВСУ.

По данным украинской прокуратуры, погибшие были пленными, а стрельбу по ним открыли российские солдаты. Также указывается место предполагаемого убийства: предместье села Крынки Херсонской области.

В Минобороны России произошедшее не комментировали.