Офис президента Украины ответил на статью о Зеленском в Time

В Офисе украинского президента назвали "субъективной точкой зрения конкретного журналиста" статью репортёра Саймона Шустера в американском журнале Time, вызвавшую широкий резонанс в Украине.

Материал основан на комментариях самого Владимира Зеленскому журналу Time, а также, как указано в статье, на высказываниях людей из его окружения. Их имён при этом не приводится. Один из основных акцентов, на котором фокусирует внимание автор материала, касается "усталости" в мире от войны в Украине.

В статье говорится, в частности, что Зеленский в какой-то момент своего сентябрьского визита в Вашингтон почувствовал себя изнурённым. Своё состояние украинский лидер объяснил не только тем, что он руководит страной в военное время, но и "настойчивой необходимостью убеждать союзников, что с их помощью Украина может победить". В материале Саймона Шустера приводятся слова Владимира Зеленского о том, что он считает самым пугающим "привычку части мира к войне в Украине". "Усталость от войны идет как волна. Вы видите её в США, в Европе. И мы видим, что как только они начинают немного уставать, для них всё становится, как шоу (которое не хочется смотреть в десятый раз - РС)", - цитирует Time президента Украины.

Общество всё меньше соглашается с тем, что Украине необходимо помогать, поддержка снижается уже несколько месяцев, и поездка Зеленского в США ситуацию не изменила, отмечает автор материала. Он пишет, что последовав за Зеленским обратно в Киев после этого визита, задал одному из членов его окружения вопрос по поводу самочувствия президента. Шустеру ответили, что Владимир Зеленский "в гневе". Другой собеседник журналиста якобы сказал, что Зеленский "больше всего чувствует себя преданным западными союзниками". "Они оставили его без средств для победы в войне, а только для того, чтобы выжить", - приводит слова источника Саймон Шустер.

Среди прочего в материале упоминается проблема борьбы с коррупцией в Украине, и что в последние месяцы этот вопрос обострил отношения между Зеленским и многими его союзниками. Также указывается на проблемы в Украине с мобилизацией, но, как пишет Шустер, замораживать войну из-за наступления холодов Зеленский не хочет, а из-за медленного прогресса Украины на фронте ожидаются несколько увольнений. По данным издания, речь идет по крайней мере об одном министре и генерале, который "отвечает за контрнаступление". Конкретные фамилии не называются.

Украинская служба Радио Свобода обратилась за комментариями по поводу этого материала к советнику Офиса президента Украины Михаилу Подоляку. Он отметил, что не стоит забывать, что статья - это чья-то субъективная позиция. "Это субъективная точка зрения конкретного журналиста, у которого есть свое видение происходящего. Во-вторых, я совсем не понимаю, что такое анонимные источники. Потому что когда я с кем-то разговариваю от имени Офиса президента, то я обязательно говорю, что это я говорю... Кое-где эти анонимные источники – это люди, которые не имеют доступа к определенной информации, но где-то там рядом находятся, и они хотят увеличить свой вес", – отметил Подоляк.

По поводу якобы разгневанного Зеленского Подоляк сказал, что, безусловно, президент жестко относится к тому, что Украина уже 600 дней воюет. "Я бы не сказал, что есть какая-то злость или что мы считаем наших партнеров предателями", – продолжил Подоляк, добавив, что Киев ожидает более быстрых и масштабных поставок военной помощи, чтобы закончить войну на "справедливых" условиях. "Есть определенная психологическая усталость. Не у президента...А в целом если мы говорим об обстоятельствах того, что сегодня происходит в Украине. И, с точки зрения отношений с нашими партнерами, хотелось бы более четкой фиксации, конкретики, понимания", – говорит Михаил Подоляк.