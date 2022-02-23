Кремль: лидеры "ДНР" и "ЛНР" просят Путина помочь войсками

Лидеры так называемых "ДНР" и "ЛНР" просят Владимира Путина оказать сепаратистам военную помощь против армии Украины. Об этом вечером в среду сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Опубликованы письма Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, в которых лидеры сепаратистов утверждают, что "военная агрессия со стороны Украины усиливается".

Россия 21 февраля официально признала независимость "ДНР" и "ЛНР", которые контролируют части Донецкой и Луганской областей Украины. На следующий день были ратфицированы договоры о дружбе с сепаратистскими республиками, которые предусматривают военную помощь друг другу.

О реакции Путина на обращения пока не известно. 22 февраля Совет Федерации разрешил ему использовать войска за рубежом.

В Минобороны США заявляют, что на территории, контролируемой сепаратистами, уже находятся войска России. Однако неясно, какова их численность и идёт ли речь об ударных частях.

Также, по утверждениям разведок стран Запада и Украины, на границе России и Украины и в аннексированном Крыму, а также в Беларуси сосредоточено более 150 тысяч российских военных. По многочисленным свидетельствам, в последние дни на многих местах они переброшены ближе к границе.

Украина отвергает обвинения со стороны сепаратистов в обстрелах жилых кварталов и социальных объектов, утверждая, что в эскалации в зоне конфликта виновны сепаратисты и поддерживающая их Россия.