Охранника Тельмана Исмаилова невиновным в покушении на Руссо

Московский гарнизонный военный суд признал Тархана Эльдукаева — охранника бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова — невиновным по делу о покушении на певца Авраама Руссо в 2006 году, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. При этом Эльдукаева признали виновным в пособничестве при покушении на бизнесменов Таира и Тельмана Гуршумовых.

Следствие утверждает, что Эльдукаев искал исполнителей для убийств людей, с которыми поссорился Исмаилов. В 1996 году один из таких киллеров выстрелил в братьев Гуршумовых. Один бизнесмен погиб, второй получил тяжёлые ранения.

В 2006 году Эльдукаев якобы привлёк Михаила Дёмкина, Виталия Джуру и Алексея Трясникова для нападения на Руссо после того, как певец отказался от покровительства Исмаилова. 19 августа Дёмкин несколько раз выстрелил по автомобилю Руссо в центре Москвы. Артист получил ранения. Джура и Трясников в 2022 году получили 12 и девять лет колонии строгого режима, дело против Демкина прекратили после его смерти.

По делу о похищении Руссо в 2004 году приговоры получили ещё три человека, связанные с Исмаиловым, — Заур Марданов, Эльяр Дамиров и Владимир Гусаков. Их освободили от наказания из-за истечения срока давности.

Тельман Исмаилов с 2017 года находится в международном розыске. Ему инкриминируют причастность к убийствам предпринимателей в 2016 году, незаконный оборот оружия и организацию похищения Руссо. Бизнесмен отрицает вину.

В 2021 году Исмаилова задержали в Черногории по российскому ордеру на арест, но спустя три недели страна предоставила ему политическое убежище. Генпрокуратура России просила отменить это решение.