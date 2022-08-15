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Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова и компанию Meta

Олег Дерипаска

Бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова и компанию Meta, которая владеет Facebook. Об этом сообщает "Интерфакс".

Иск о защите чести и достоинства направлен в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края – по месту прописки истца. Начало рассмотрения назначено на 16 августа. По словам адвоката Дерипаски, причиной иска стали оскорбительные высказывания Тинькова в соцсетях.

С Тинькова олигарх просит взыскать два миллиарда рублей в качестве компенсации морального и репутационного вреда. Материальных претензий к Meta в иске не заявлено, но Дерипаска просит суд обязать владельца Facebook удалить не соответствующую действительности информацию.

О том, какая запись Тинькова стала причиной для обращения в суд, не сообщается. Весной Тиньков в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta) назвал Дерипаску "олигархом и вором" и попросил себя с ним не сравнивать.

Усть-Лабинский суд уже вставал на сторону Дерипаски. Например, в 2018 году бизнесмен добился запрета на публикацию сведений о его частной жизни. Суд тогда обязал ресурсы политика Алексея Навального, "Медиазону" и издание Znak.com удалить материалы о знакомстве олигарха с Анастасией Вашукевич, известной как Настя Рыбка.

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