МОК допустил шестерых спортсменов из России до Олимпиады в Париже

Международный олимпийский комитет изменил информацию о допущенных на Олимпиаду в Париже в 2024 году нейтральных спортсменов из России. Теперь таких спортсменов шесть, говорится в сообщении на сайте МОК в четверг.

"Среди 4600 спортсменов со всего мира, которые на данный момент прошли квалификацию на Париж-2024, есть только 11 индивидуальных

нейтральных спортсменов (шесть с российским паспортом плюс пять с

белорусским паспортом)", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Ранее на сайте МОК говорилось о восьми индивидуальных нейтральных спортсменах из России и о трёх из Беларуси.

Как отмечается, спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не допускаются до участия, если они активно высказываются в поддержку российского вторжения в Украину или числятся в армии или органах безопасности своих стран.

Также будет запрещено использование флага, гимна, цветов и любых других символов России или Беларуси, и официальные лица из этих стран не смогут посетить игры.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований, но при условии, что они не

поддерживают войну и не имеют отношения к военным спортивным обществам.