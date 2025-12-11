Денег нет даже на "гробовые"

Жители Курской области, которые пострадали во время операции ВСУ, лишаются ежемесячных выплат. Губернатор Курской области сообщил, что деньги направят на другие меры поддержки региона. До этого власти обещали платить пособия, пока куряне не вернутся домой.

Власти Хакасии перестали платить один миллион рублей из регионального бюджета семьям военнослужащих, погибших на войне, сообщает "Сибирь. Реалии" со ссылкой на источник, близкий к аппарату правительства.

А 21 ноября власти Якутии сообщили, что приостанавливали региональные выплаты за подписание контракта с Минобороны. Министр финансов республики Иван Алексеев объяснил приостановку так: невозможно подсчитать заранее, какому количеству человек понадобятся выплаты.

В Госдуму тем временем внесен пакет антикоррупционных законопроектов, предусматривающий отмену обязательных ежегодных деклараций для чиновников.

Как объяснил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, нововведения направлены на "совершенствование антикоррупционной деятельности".

О том, как власти поднимают налоги, а регионы сокращают расходы, говорим с экономистом Игорем Липсицем в программе "Лицом к событию" .







