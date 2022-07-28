Омского археолога задержали в экспедиции по делу о фейках

В Омске полицейские допросили археолога Евгения Круглова по уголовному делу о фейках про российскую армию. Об этом учёный сообщил редакции Сибирь.Реалии.

Круглов участвовал в археологической экспедиции в Тюменской области. ОМОН и оперативные сотрудники приехали на задержание в лес. 22 июля Круглова доставили в Омск, допросили и отпустили, добавив, что в течение нескольких дней его направят на психиатрическую экспертизу.

Внимание сотрудников правоохранительных органов привлёк репост сводки новостей о военных действиях в Буче и Мариуполе из закрытой группы соцсети "ВКонтакте". Следствие считает, что Евгений Круглов сделал его 4 мая.

В каком статусе по делу находится археолог, пока неизвестно. На допросе ему только показали рапорт об обнаружении репоста и скриншот самой публикации.

По подсчетам проекта "Сетевые свободы", в России возбуждено несколько десятков уголовных дел о фейках о российской армии. Новая уголовная статья появилась после начала войны с Украиной. По ней любая информация о военных действиях, которая отличается или не подтверждена официальными российскими источниками, считается ложной. В частности, дела возбуждали против людей, утверждавших, что в результате российских обстрелов гибли мирные жители. Наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Первым приговорённым к реальному тюремному сроку по статье о фейках стал московский муниципальный депутат Алексей Горинов. Он получил семь лет колонии. Во время заседания совета депутатов он использовал термин "война", а не "специальная военная операция".

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