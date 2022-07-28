Главный редактор издания “Фортанга” Изабелла Евлоева стала подозреваемой по третьему уголовному делу о распространении фейков о российской армии. Она находится за границей, в родной Ингушетии власти давят на её родителей. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Ранее ряд СМИ распространил сообщение, что власти объявили журналистку в международный розыск. Её адвокат Андрей Сабинин этого не подтвердил. В тоже время она находится в базе федерального розыска.
Поводом для нового уголовного дела стал рапорт управления ФСБ по Ингушетии о публикации в телеграм-канале "Фортанги" от 26 июня – в этот день там размещались новости об атаке на торговый центр в Кременчуге и потерях российской армии, сообщает телеграм-канал "Сетевые свободы".
- Статья о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии была добавлена в Уголовный кодекс сразу после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. За полгода по ней возбуждены не менее 76 дел, следует из отчёта ОВД-Инфо.
- Российские власти считают фейками о российской армии любые сообщения о гибели мирных жителей в результате ударов российских военных. Только по подсчётам ООН, с начала войны в Украине погибли более 5000 мирных жителей. Реальные потери — значительно выше.
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