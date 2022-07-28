Главный редактор издания “Фортанга” Изабелла Евлоева стала подозреваемой по третьему уголовному делу о распространении фейков о российской армии. Она находится за границей, в родной Ингушетии власти давят на её родителей. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Ранее ряд СМИ распространил сообщение, что власти объявили журналистку в международный розыск. Её адвокат Андрей Сабинин этого не подтвердил. В тоже время она находится в базе федерального розыска.

Поводом для нового уголовного дела стал рапорт управления ФСБ по Ингушетии о публикации в телеграм-канале "Фортанги" от 26 июня – в этот день там размещались новости об атаке на торговый центр в Кременчуге и потерях российской армии, сообщает телеграм-канал "Сетевые свободы".