Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Повестка

Он имел всё! Включая Путина с Патриархом

Он имел всё! Включая Путина с Патриархом
Embed
Он имел всё! Включая Путина с Патриархом

No media source currently available

0:00 0:26:35 0:00
Скачать медиафайл

Невероятная история Владимира Кехмана, который хотел всё: бизнес, бананы, Путина, Патриарха, он брал кредиты на миллиарды, получал в управление лучшие театры и даже играл на их сценах в собственное удовольствие, его объявляли банкротом, на него заводили дела, но это кажется развлекало его еще больше

Невероятная история Владимира Кехмана, который хотел всё: бизнес, бананы, Путина, Патриарха, он брал кредиты на миллиарды, получал в управление лучшие театры страны и даже играл на их сценах в собственное удовольствие, его объявляли банкротом, на него заводили дела, но это кажется развлекало его еще больше. Потому что любые дела волшебным образом рассыпались, потому что он был окружен волшебниками! И вдруг они от него отвернулись. С чего вдруг? И кто теперь подберет игрушки Кехмана?

Выпуски

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
XS
SM
MD
LG