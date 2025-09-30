Невероятная история Владимира Кехмана, который хотел всё: бизнес, бананы, Путина, Патриарха, он брал кредиты на миллиарды, получал в управление лучшие театры страны и даже играл на их сценах в собственное удовольствие, его объявляли банкротом, на него заводили дела, но это кажется развлекало его еще больше. Потому что любые дела волшебным образом рассыпались, потому что он был окружен волшебниками! И вдруг они от него отвернулись. С чего вдруг? И кто теперь подберет игрушки Кехмана?
Он имел всё! Включая Путина с Патриархом
