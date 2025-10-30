России умные больше не нужны?

Показать больше Свернуть

"Семья. Завод. Армия. А от ума только горе", - якобы заявил министр образования РФ Сергей Кравцов. По такой логике кто рабочий, солдат или отец - тот априори не умный. И это хорошо, как бы считает министр. России эпохи СВО умные ни к чему. И все это заявление оказалось фейком! ИИ гениально переделал реальное интервью министра. Но люди думают, что это правда. И шлют фейковое видео друг другу например со словами "Перспективы у молодежи просто потрясающие" или "Пора открывать новое федеральное агентство "Роскомп..ец". Почему так легко верят, что умные больше не нужны? Может они и вправду угроза для современной России? Об этом в Повестке писатель Александр Генис.