Русские люди в русском «ящике»

На платформе “Смотрим” ВГТРК премьера нового "остросоциального" шоу. Анонс гласит: "Как живут люди, на которых общество навешивает самые тяжелые ярлыки? В студию шоу «Может, хватит?!» приходят герои, которые совершали поступки, которые осуждает общество; они выглядят не так, как остальные, им годами приходилось оправдываться, объяснять свой выбор, и они наконец смогут рассказать, что они чувствуют на самом деле и почему делают то, что делают".

О ком идет речь? И как выглядит обычный русский человек (не участник СВО, для которых существуют отдельные телеслоты) в российском телеэфире? С учетом того, что в главных общественно-политических шоу внутрироссийские проблемы не обсуждаются вообще.