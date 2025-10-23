«Дочь валяет дурочку. Она не могла не стучать»

Показать больше Свернуть

Посмертная слава бывает дурной. Вот он умер, и его начинают обвинять, например, в доносительстве. А умерший, он уже ничего опровергнуть не может. А его родственники уже ничего никому не могут доказать. Кому верить? В Повестке об этом писатель Иван Толстой, про которого тоже говорили: «Иван Толстой ненавидит Пастернака. Поэтому его книге верить нельзя».