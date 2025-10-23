Посмертная слава бывает дурной. Вот он умер, и его начинают обвинять, например, в доносительстве. А умерший, он уже ничего опровергнуть не может. А его родственники уже ничего никому не могут доказать. Кому верить? В Повестке об этом писатель Иван Толстой, про которого тоже говорили: «Иван Толстой ненавидит Пастернака. Поэтому его книге верить нельзя».
«Дочь валяет дурочку. Она не могла не стучать»
Выпуски
16 октября 2025
Хазанова выталкивают из страны?
14 октября 2025
Русские люди в русском «ящике»
07 октября 2025
Убивал, сжигал, превращал в крокодила, подменял двойникам
02 октября 2025
“Уймитесь! Спите спокойно! Займитесь своими проблемами!”