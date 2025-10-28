"У России с Европой наилучшие отношения за всю историю!"

Показать больше Свернуть

Почему польский политолог Якуб Корейба считает, что холодная война России с Западом на почве горячей войны России с Украиной выгодна и России, и Западу? Согласен ли с ним украинский журналист Роман Цимбалюк? А также: что должно произойти, чтобы Россия от(вяз)алась от Украины? Чтобы было наконец без этого "там наши люди" и пр. Вообще при желании "наших людей" можно найти где угодно. Но вот именно в Украину вцепились мертвой хваткой. Когда и в связи с чем она может ослабнуть? Смотрите в Повестке.