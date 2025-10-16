Хазанова выталкивают из страны?

Показать больше Свернуть

Народный артист России Геннадий Хазанов человек достаточно аккуратный. Он давно не прославляет Владимира Путина, он не ездит в зону СВО и не дает "патриотических" интервью. Он молчит. И работает. Так многие делают. Но так уже нельзя. За это мочат. А если человек начинает жилье свое продавать - он становится уже крайне подозрительным. Это уже скрытый враг. И начинается травля. А уж если он песни поет "запрещенные", как студентка музучилища Диана Логинова, то за травлей следует немедленный арест. Все подчинено одной цели: люди должны бояться. Если не боятся - пусть уезжают. Уличные опросы давно дают искаженную картину народных настроений. Потому что люди знают, что можно говорить, а что нет. Кто говорит, что думает, страшно рискует. И его страшно цитировать. Такая обстановка. Хочешь жить - сиди и молчи. "Сидите и не пидите", если цитировать хит Семена Слепакова. Но вот эта молодежь питерская - она берет и поет вместе с уличной певицей песню Нойза "Кооператив "Лебединое озеро". Дарят надежду.