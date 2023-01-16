Темные дни войны

Россия возобновила ракетные атаки по гражданской инфраструктуре Украины, запустив 28 ракет, в частности, по Днепру. Минобороны России объявило, что 14 января "нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и объектам энергетики, цель удара достигнута". На самом деле, произошла чудовищная трагедия: ракета попала в жилой доме в Днепре: как минимум 36 человек погибло, 75 ранено.
В программе "Лицом к событию" политолог, географ Дмитрий Орешкин и военный эксперт Александр Коваленко.
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