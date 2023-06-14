ООН: число беженцев от преследований и войн выросло до 110 миллионов

Около 110 миллионов человек в мире покинули свои дома из-за войн, преследований или нарушений прав человека. Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

В 2022 году число беженцев увеличилось на 19 миллионов человек, включая 11 миллионов, бежавших из-за агрессии России против Украины. Это стало самым быстрым и масштабным перемещением людей со времён Второй мировой войны.

По словам Гранди, в прошлом году было зарегистрировано 35 чрезвычайных ситуаций. Это как минимум в три раз больше, чем в предыдущие годы, однако "немногие из них попадают в заголовки газет". Так текущая война в Судане исчезла с первых полос газет, как только оттуда вывезли граждан западных стран, отметил Гранди. При этом от войны из Судана только с апреля этого года бежали почти два миллиона человек.

Две трети всех беженцев переехали внутри своей страны, остальные 35 миллионов бежали в другие страны. Больше всего беженцев приняла Турция – 3,8 миллиона человек, в основном сирийцев, бежавших от гражданской войны. За ней следует Иран, в который бежали 3,4 миллиона, преимущественно из Афганистана.