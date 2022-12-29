ООН приостанавливает некоторые программы в Афганистане из-за запрета для женщин работать в неправительственных организациях (НПО), которые занимаются оказанием гуманитарной помощи. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление представителей ООН.
В организации заявили, что "участие женщин в гуманитарной деятельности не подлежит обсуждению и должно продолжаться".
"Запрет женщинам заниматься гуманитарной деятельностью чреват опасными для жизни последствиями для всех афганцев. Уже сейчас некоторые срочные программы пришлось временно остановить из-за нехватки женского персонала", – говорится в заявлении организации.
В ООН предполагают, что в будущем придется приостановить и другие виды деятельности в Афганистане.
Почти все крупные НПО в Афганистане, которые занимаются гуманитарной помощью, приостановили почти всю свою деятельность. В организациях заявляют, что без женского персонала они не могут предоставлять женщинам жизненно важные услуги, например, медицинские консультации.
Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза, США и Великобритании призвали правительство талибов отменить запрет для женщин работать в НПО. Министры заявили, что "безрассудный и опасный приказ талибов" поставил под угрозу миллионы афганцев, которые полагаются на гуманитарную помощь.
- 24 декабря министерство экономики правительства талибов запретило женщинам работать в НПО до дальнейшего уведомления, поскольку некоторые из них не придерживались исламского дресс-кода в понимании талибов. Запрет касается организаций, которые входят в состав агентства по координации программ гуманитарной помощи Афганистану (ACBAR). В этот орган входит более 180 местных и международных неправительственных организаций. ООН не является членом ACBAR, однако организация часто заключает контракты с НПО в Афганистане для ведения гуманитарной деятельности.
- 20 декабря правительство талибов приказало приостановить доступ в университеты для студенток. Иностранные правительства, в том числе США, заявили, что "Талибану" необходимо изменить политику в отношении образования женщин, прежде чем страны смогут рассмотреть вопрос об официальном признании администрации талибов.
- Движение "Талибан" признано террористическим во многих странах мира, включая Россию, но российские власти поддерживают контакты с талибами на официальном уровне.