ООН приостанавливает некоторые программы в Афганистане из-за запрета для женщин работать в неправительственных организациях (НПО), которые занимаются оказанием гуманитарной помощи. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление представителей ООН.

В организации заявили, что "участие женщин в гуманитарной деятельности не подлежит обсуждению и должно продолжаться".

"Запрет женщинам заниматься гуманитарной деятельностью чреват опасными для жизни последствиями для всех афганцев. Уже сейчас некоторые срочные программы пришлось временно остановить из-за нехватки женского персонала", – говорится в заявлении организации.

В ООН предполагают, что в будущем придется приостановить и другие виды деятельности в Афганистане.

Почти все крупные НПО в Афганистане, которые занимаются гуманитарной помощью, приостановили почти всю свою деятельность. В организациях заявляют, что без женского персонала они не могут предоставлять женщинам жизненно важные услуги, например, медицинские консультации.

Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза, США и Великобритании призвали правительство талибов отменить запрет для женщин работать в НПО. Министры заявили, что "безрассудный и опасный приказ талибов" поставил под угрозу миллионы афганцев, которые полагаются на гуманитарную помощь.