"Талибан" приказал НПО запретить женщинам приходить на работу

В Афганистане неправительственным организациям приказали не допускать на работу женщин. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на письмо министерства экономики правительства талибов.

В документе говорится, что сотрудницам неправительственных организаций запрещается работать до дальнейшего уведомления, поскольку некоторые из них не придерживались исламского дресс-кода в понимании талибов.

Представитель министерства экономики Абдулрахман Хабиб заявил Reuters, что это письмо касается организаций, которые входят в состав агентства по координации программ гуманитарной помощи Афганистану (ACBAR). В этот орган входит более 180 местных и международных неправительственных организаций.

ООН не является членом ACBAR, однако организация часто заключает контракты с НПО в Афганистане для ведения гуманитарной деятельности. Гуманитарные работники отмечают, что сотрудницы организаций играют ключевую роль в обеспечении доступа к помощи для женщин.

После прихода к власти талибы обещали соблюдать права женщин, но вскоре стали вводить ограничения. В сентябре 2021 года они изменили правила для университетов: мужчины и женщины стали обязаны учиться раздельно и приходить на занятия в соответствии со строгим дресс-кодом, который предполагает полное соблюдение традиций ислама в понимании талибов. Исламисты ликвидировали существовавшее 20 лет министерство по делам женщин, ограничили доступ к школьному образованию для девочек, запретили женщинам заниматься спортом, телеведущих обязали носить хиджаб.