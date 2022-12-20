В Афганистане приостановили доступ в университеты для студенток

В Афганистане приостановлен доступ в университеты для студенток. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на письмо министерства образования правительства талибов.

Государственным и частным университетам Афганистана предписано немедленно приостановить доступ для студенток в соответствии с решением кабинета министров.

Иностранные правительства, в том числе США, заявили, что "Талибану" необходимо изменить политику в отношении образования женщин, прежде чем страны смогут рассмотреть вопрос об официальном признании администрации талибов.

"Талибан не может рассчитывать на то, что станет законным членом международного сообщества, пока талибы не будут уважать права всех афганцев, особенно права человека и основные свободы женщин и девочек", – сказал заместитель посла США в ООН Роберт Вуд во время заседания Совета Безопасности ООН.

Посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что отстранение студенток от занятий стало "еще одним вопиющим ущемлением прав женщин и глубоким разочарованием для каждой студентки".

После прихода к власти талибы обещали соблюдать права женщин, но вскоре стали вводить ограничения. В сентябре 2021 года они изменили правила для университетов: мужчины и женщины стали обязаны учиться раздельно и приходить на занятия в соответствии со строгим дресс-кодом, который предполагает полное соблюдение традиций ислама в понимании талибов. Исламисты ликвидировали существовавшее 20 лет министерство по делам женщин, ограничили доступ к школьному образованию для девочек, запретили женщинам заниматься спортом, телеведущих обязали носить хиджаб.