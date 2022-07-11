Оппозиционер Андрей Пивоваров выступил с последним словом в суде

Оппозиционный политик Андрей Пивоваров выступил с последним словом в суде, сообщается в его твиттере. На заседании Пивоваров заявил, что дело против него сфабриковано, а доказательства ("показания продажного пропагандиста с НТВ и заказная "экспертиза" от группы шарлатанов") несостоятельны.

"У российского общества власти годами отбивают желание следить за политикой, участвовать в политике – то есть в жизни своей страны. Народ осознанно, планомерно погружают в апатию, в тяжелый летаргический сон. А на тех, кто не согласен засыпать, кто хочет оставаться гражданином, иметь свое мнение, возбуждают уголовные дела, сажают, выдавливают из страны, запугивают. И несмотря на это я верю, что ситуация в нашей стране изменится. Я люблю свою страну и считаю, что она достойна будущего, идти вперед, а не скатываться в прошлое. И пускай сейчас тех, кто выступает за будущее, топчут и сажают, я знаю, прогресс не остановить, перемены к лучшему неизбежны, и они не за горами. До встречи в нашей новой, желательной и открытой России. Прорвёмся!" – говорится в последнем слове оппозиционера.

Ранее прокуратура запросила для Пивоварова пять лет колонии общего режима. Его обвиняют по статье о руководстве "нежелательной организацией" из-за публикаций в фейсбуке и проведения гражданского форума, отмечает "Медиазона". Пивоваров – бывший исполнительный директор "Открытой России", которая признана "нежелательной" на территории РФ.